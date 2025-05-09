الموت يغيب نجم الكرة العراقية "گلوي"

شفق نيوز/ توفى كابتن المنتخب العراقي لكرة القدم، ونادي القوة الجوية السابق صاحب خزعل الملقب بـ "گلوي"في احدى مستشفيات بغداد عن عمر يناهز 82 عاما.

ورحل نجم الكرة العراقية صاحب خزعل الذي مثل منتخب العراق كمدافع يسار في وستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

وقد توفي بعد مرض عضال عانى منه طويلا، وتسبب بفقدانه الذاكرة.

صاحب خزعل (من مواليد 1 يناير 1943) هو مدافع كرة قدم عراقي سابق، لعب مع المنتخب العراقي في نهائيات كأس آسيا عام 1972، بين عامي 1963 و1975. وهو من ضمن الفريق الذي خاض أول تصفيات كأس العالم في عام 1974.