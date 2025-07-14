الموت يغيب مدرب حراس الأولمبي العراقي

شفق نيوز- بغداد

توفي مدرب المنتخب الأولمبي صالح حميد، فجر اليوم الاثنين، بعد معاناة مع المرض رغم إجراء عملية للكلى في الهند مؤخراً.

‏وقد أمضى حميد، بعد عودته من الهند واجراء عملية زراعة الكلى فترة في مستشفى الياباني في بغداد إثر تعرضه لتسمم في الدم اثناء العملية ثم نقل بعدها إلى مستشفى الكفيل لإكمال العلاج لكنه فارق الحياة.

وقادة صالح حميد، حراس مرمى المنتخب الأولمبي في التصفيات التي تأهل فيها منتخب العراق إلى الأولمبياد الأخيرة في باريس 2024 مع المدرب الأول راضي شنيشل.