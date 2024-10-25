الموت يغيب عملاق السلة العراقية

شفق نيوز/ نعى فرع كركوك للجنة الأولمبية العراقية، مساء الجمعة، الرائد الرياضي المخضرم بكرة السله حافل شاول أندريا الذي وافته المنية، ليلتحق بركب الخالدين من الرياضيين الافذاذ.

وقال رئيس أولمبية كركوك، حربي خالد، لوكالة شفق نيوز، أن "الراحل كان الأمين المالي السابق في الفرع والرائد الریاضي المخضرم بكرة السلة، ويعرف بـ(ابو زيا)".

وأضاف خالد، أن"الفقيد كان مثالا للرياضي الخلوق وبرحيله فقدت مدينة كركوك أحد أبرز إداريي فرع اللجنة الأولمبية السابق، وأحد أعضاء الهيئة الإدارية للنادي الآشوري الرياضي، في السابق أيضاً".

ومثّل اندريا، منتخبات كركوك وكذلك الأندية العراقية لكرة السلة، ونازل العديد من البطولات مع الأندية والمنتخبات العراقية وعرف بخلقه".

وبحسب خالد، سيوارى الراحل الثرى في مقبرة المسيحيين في كركوك، ويقام قداس الصلاة على روحه في إحدى كناءس كركوك".