الموت يغيب أسطورة كرة القدم الإيطالية

شفق نيوز- متابعة

فقدت كرة القدم الإيطالية، يوم الجمعة، أحد أبرز رموزها، بعد إعلان نادي ميلان وفاة قائده التاريخي وأسطورته فرانكو باريزي عن عمر ناهز 66 عاماً، ليسدل الستار على مسيرة أحد أعظم المدافعين في تاريخ اللعبة.

ويُعد باريزي أحد أبرز رموز الوفاء في تاريخ كرة القدم، بعدما كرّس مسيرته الاحترافية كاملة لخدمة ميلان، وأصبح رمزاً لجيل ذهبي قاد الفريق إلى الهيمنة على الكرة الإيطالية والأوروبية خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

ونعى النادي أسطورته عبر بيان، قائلاً: "يبكي تاريخ ميلان بأكمله رحيل فرانكو باريزي. سيظل مثاله ونزاهته محفورين إلى الأبد في الحمض النووي للنادي، كما سيبقى قميصه التاريخي رقم 6 رمزا خالدا. ويتقدم النادي بأحر التعازي إلى عائلته في هذا المصاب الأليم، وهي خسارة يشعر بها جميع مشجعي الروسونيري وكأنها خسارتهم الشخصية".

ولم يكشف ميلان عن سبب الوفاة، مكتفيا بالإعلان عن رحيل قائده التاريخي. وكان باريزي قد خضع خلال الصيف الماضي لعملية جراحية لاستئصال عقدة رئوية، دون أن يربط النادي بين ذلك وبين وفاته.

وبدأ باريزي رحلته مع أكاديمية ميلان بين عامي 1974 و1977، قبل أن يسجل ظهوره الأول مع الفريق الأول عام 1977، ومنذ ذلك الحين لم يرتدِ أي قميص آخر حتى إعلان اعتزاله في عام 1997.

وخاض باريزي 719 مباراة بقميص ميلان، وهو من أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ النادي، وأسهم في التتويج بستة ألقاب للدوري الإيطالي بين عامي 1978 و1996، إضافة إلى ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا أعوام 1989 و1990 و1994، ليخلد اسمه بين أعظم المدافعين في تاريخ اللعبة.