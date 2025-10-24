"المواي تاي".. عراقي يحقق فوزاً مستحقاً ويتأهل إلى الدور الثاني بوزن 51 كغم

شفق نيوز- بغداد

حقق لاعب المنتخب العراقي للمواي تاي، رضا قيصر علي، يوم الجمعة، فوزاً مستحقاً على منافسه المنغولي بادام بابتيخ، في وزن 51 كغم في لقاء مثير وشرس.

وجرى النزال ضمن منافسات الدور التمهيدي لرياضة المواي تاي في دورة الالعاب الاسيوية للشباب المقامة حالياً في البحرين، وبذلك يكون قد انتقل الى الدور الثاني.

وشهد اللقاء تنافساً سريعاً بين اللاعبين، مع تفوق واضح للاعب العراق الشاب رضا قيصر، من خلال التركيز على الدفاع والاعتماد على الهجوم المباغت، مع سيطرة واضحة وأفضلية على مجريات اللقاء، ما مكنه من حسم النزال لصالحه.

وبهذا الانتصار، يكون لاعبي منتخب العراق قد أظهروا تفوقهم في النزالات التي خاضوها، وضمنوا الانتقال إلى الأدوار الحاسمة.