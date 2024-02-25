المواس من ضمن الأفضل وأيمن حسين يتصدر هدافي الجولة 16 لدوري نجوم العراق لكرة القدم

شفق نيوز/ اختار الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاحد، مدرب نادي نوروز، ولي كريم المدرب الأفضل في الجولة السادسة عشرة من دوري نجوم العراق.

وبعد تسجيله هدفين في شباك الكهرباء، محمود المواس اختير اللاعب الأفضل في الجولة السادسة عشرة، كما تم اختيار حارس مرمى نادي زاخو علي كاظم الحارس الأفضل في الجولة ذاتها.

وتصدر ايمن حسين ترتيب هدافي دوري نجوم العراق بعد انتهاء الجولة 16 برصيد 14 هدف ويليه لاعب نادي الحدود إبراهيم غازي ولاعب نادي نفط ميسان المحترف علاء الدين الدالي بالمركز الثاني ولكل منهما 9 أهداف.

فيما أحتل المركز الثالث ثلاثة لاعبين لكل منهما ثمانية أهداف، وهم علي جاسم لاعب القوة الجوية ، ومحمود خليل لاعب فريق الكهرباء ، والمحترف اوكيكي اوفلابي لاعب النفط.

والمركز الرابع احتله لاعبين لكل منهما سبعة أهداف وهما المحترف ابراهيم توميو من نوروز ، ولاعب الشرطة المحترف محمود المواس.