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المواس السوري يجدد العهد لموسم إضافي مع الشرطة

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-31T17:18:02+0000
المواس السوري يجدد العهد لموسم إضافي مع الشرطة

شفق نيوز/ جددَ لاعب نادي الشرطة، السوري محمود المواس، يوم الجمعة، عقده مع الفريق لموسمٍ جديدٍ ليصبح أول لاعب يؤكد حضوره مع الفريق في الموسم المقبل.

وقال أمين سر النادي، عدي الربيعي، لوكالة شفق نيوز، إن "اللاعب السوري محمود المواس، متصدر هدافي الدوري العراقي برصيد 11 هدفاً، جددَ عقده مع الفريق لموسم جديد ضارباً بذلك الشائعاتَ التي كانت تحوم حول انتقاله إلى الدوري القطري".

وأضاف، ان "اللاعب المواس وصلته عدد من العروض نتيجة تألقه مع الفريق خلال الموسم الحالي بما ذلك العقد الذي وصل رسمياً الى الإدارة من قبل نادي السيلية القطري".

وبين الربيعي ، ان "الإدارة دخلت في مفاوضاتٍ مع اللاعب نجحت فيها بتجديد بقائه لموسم إضافي".

وختم ، ان "اللاعب المواس كانت لديه رغبة كبيرة في البقاء مع الفريق، فضلاً على رغبتنا التي انسجمت مع رغباتِ جماهيرنا الوفية لنحصل بالتالي على التجديد المهم الذي سيعطي الفريقَ استقراراً فنياً مهماً.

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