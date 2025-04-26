الموارد المائية يتغلب على الشرطة بذهاب نصف نهائي دوري كرة الصالات

شفق نيوز/ حقق فريق الموارد المائية، فوزا على مضيفه فريق الشرطة 2-1 في مباراة الذهاب ضمن منافسات الدور نصف النهائي لمنافسات (PLAYOFF) لدوري المحترفين لكرة الصالات.

وجرت المباراة عصر اليوم السبت، في قاعة نادي الشرطة المغلقة ببغداد، وأنتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الايجابي بنتيجة 1 - 1، وفي الشوط الثاني سجل الموارد المائية هدف التقدم الثاني.

وكانت مباراة ذهاب الدور نصف النهائي (PLAY OFFS) لمنافسات دوري المحترفين لكرة الصالات بين فريقي دجلة الجامعة ونفط البصرة امس الجمعة، انتهت بنتيجة التعادل 3 – 3.