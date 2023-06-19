المنتخب يرتدي "ملابس النساء".. والاتحاد الفرنسي يوضح

شفق نيوز / ارتدى المنتخب الفرنسي لكرة القدم (رجال)، يوم الاثنين، قمصان الفريق الوطني للسيدات، خلال الإحماء قبل مواجهة اليونان في تصفيات بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم.

ولجأ رجال فرنسا، إلى ذلك بهدف دعم المنتخب النسائي الذي يبدأ، الثلاثاء، الاستعداد لكأس العالم.

وأوضح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، في بيان له، أنه "مع بدء منتخب السيدات تحضيراتهن لكأس العالم غداً، ارتدي المنتخب الفرنسي للرجال قمصانهن خلال الإحماء أمام اليونان دعماً لهن".

وتنطلق بطولة كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا يوم 20 يوليو/تموز المقبل.

وخسر فريق الرجال نهائي مونديال 2022 بقطر بركلات الترجيح أمام الأرجنتين، بعد أن حصد لقب البطولة السابقة في روسيا 2018.