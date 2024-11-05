المنتخب الإيراني لكرة اليد يصل النجف لخوض مواجهتين وديتين مع مضيفه العراقي

شفق نيوز/ وصل المنتخب الإيراني لكرة اليد للرجال إلى محافظة النجف، مساء اليوم الثلاثاء، استعداداً لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره العراقي يوميّ غد الأربعاء والجمعة.

وقال عضو المكتب الإعلامي للاتحاد العراقي لكرة اليد، حسام عبد الرضا، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب الإيراني وصل إلى محافظة النجف استعداداً لمواجهة منتخبنا الوطني في مباراتين وديتين تقامان في النجف يومي السادس والثامن من الشهر الجاري".

وأضاف أن "المباراتين تأتيان ضمن أيام الاسبوع الدولي للكرة اليد، وستقامان في قاعة السلام بمحافظة النجف عند السادسة مساءً".

وبين عبد الرضا أن "المنتخب الإيراني أتى بكامل نجومه بضمنهم محترفين يلعبون في الدوري الإسباني".