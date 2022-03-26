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المنتخب الأولمبي يواجه نظيره السعودي بتشكيلة تضم 7 لاعبين جدد

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-26T15:14:34+0000
المنتخب الأولمبي يواجه نظيره السعودي بتشكيلة تضم 7 لاعبين جدد

شفق نيوز/ اعلن مدرب المنتخب العراقي الاولمبي ميروسلاف سكوب يوم السبت، تشكيلة المنتخب الأولمبي في اللقاء الذي سيجمعه مع نظيره السعودي في بطولة دبي الدولية.

وكان الكادر الفني للمنتخب العراقي الأولمبي لكرة القدم، أن دخول الفريق لمبارته الثانية المقررة يوم السبت، أمام السعودية، بتشكيلة مختلفة عن التي شاركت أمام فيتنام ضمن منافسات بطولة دبي الدولية الودية.

وكانت التشكيلة لحراسة المرمى حسين جولي، وللدفاع مارتن حداد ومحمد الباقر كريم وميرخاس دوسكي وحسين عمار، ولخط الوسط هيران احمد ومنتظر محمد وعمار غالب والكسندر اوراها واحمد سرتيب وللهجوم وكاع رمضان.

وكان المنتخب العراقي تعادل سلباً من دون أهداف في مستهل مشواره في البطولة أمام نظيره الفيتنامي بنتيجة 0-0.

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