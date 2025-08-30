المنتخب الأولمبي يستأنف تدريباته في ماليزيا استعداداً لتصفيات كأس آسيا

شفق نيوز- بغداد

استأنف المنتخب الأولمبي العراقي (دون 23 عاماً) تدريباته اليومية في العاصمةِ الماليزية كوالالمبور، إستعداداً لتصفياتِ كأس آسيا التي تضيّفها كمبوديا في الثالث من الشهر المقبل حتى التاسع منه.

وجاءت تدريباتُ اليوم بعد يوم راحةٍ منحه الملاكُ التدريبيّ بقيادةِ عماد محمد للاعبين، بعد مواجهةِ منتخب الهند، والتغلب عليه بثلاثة أهدافٍ مقابل هدفٍ واحد.

وركزت التدريباتُ على بعض الجوانب البدنية، بالإضافةِ إلى الجوانب الخططيّة والفنية والتنظيميّة داخل الملعب، وبعض المفرداتِ التكتيكيّة المتبعة والمراد تطبيقها في المبارياتِ المقبلة.

ومن المؤملِ أن يلتحقَ بصفوفِ المنتخبِ الأولمبيّ يوم غد الأحد، اللاعبين سجاد محمد فاضل، وسجاد محمد مهدي بعد خوضهما معسكراً تدريبياً مع فريقهم الزوراء، بالإضافةِ إلى علي جاسم الذي وقعَ عقدَ انضمامه إلى فريق النجمة السعودي، وعبد الرزاق قاسم قادماً من معسكر ناديه الشرطة في مصر، كما سيسبق وصول منتخبنا إلى كمبوديا اللاعب آدم طالب المحترف في الدوري السلوفيني.

هذا ومن المرتقبِ أن يغادرَ منتخبنا الأولمبيّ ماليزيا صباح يوم الاثنين، متجهاً إلى كمبوديا لخوضِ غمار تصفيات كأس آسيا دون 23 عاماً.