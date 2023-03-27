المنتخب الأولمبي يتأهب للقاء نظيره العُماني غداً في بطولة الدوحة الدولية

شفق نيوز / أجرى لاعبو المنتخب الأولمبيّ، اليوم الاثنين، آخرَ حصة تدريبيّةٍ لهم تحضيراً لمواجهةِ نظيرهم العُماني، يوم غدٍ الثلاثاء، في ملعبِ النادي العربي لتحديد صاحب المركز الخامس ضمن منافساتِ بطولةِ الدوحة الدوليّة لمنتخباتِ دون 23 عاماً.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "التدريبات أجريت مساءً في ملاعب جامعةِ قطر، والتي احتضنت، مساء يوم أمس الأحد، وحدة تدريبية منحَ فيها الملاك التدريبيّ، بقيادة المدرب راضي شنيشل، اللاعبين الذين شاركوا في مباراةِ يوم أمس الأول السبت أمام منتخبِ كوريا الجنوبية جرعةً استشفائيةً".

وأضاف الاتحاد أن "اللاعبين البدلاء الذين لم يشتركوا في مباراةِ أمس الأول انخرطوا بوحدةٍ تدريبيةٍ مع التركيز على خوضهم لبعض التمارين المركبة بهدفِ المنافسة على الدخول لمواجهةِ المنتخب العُماني".

وتابع الاتحاد أن "المشاركةُ في بطولةِ الدوحة الدوليّة شكلت أهميةً للملاك التدريبيّ لمتابعة اللاعبين والتعرف عن قرب على مستوياتهم، وخوض مباريات الغرض الأهم منها هو الاحتكاك ورفع قُدرات اللاعبين وزجهم في أجواءٍ تنافسيةٍ في بطولاتٍ مقبلة ومرتقبةٍ في الفترةِ اللاحقة، أقربها بطولة كأس غرب آسيا لمنتخبات دون 23 عاماً والتصفيات الآسيويّة الأولية المؤهلة لنهائياتِ بطولة آسيا في الطريق إلى دورةِ الألعاب الأولمبية في باريس 2024".

وأوضح الاتحاد أن "منتخبنا الأولمبيّ يختتم مبارياته في بطولةِ الدوحة الدوليّة غداً الثلاثاء، وذلك في تمام الساعة (11:00) مساءً في ملعبِ النادي العربي بالعاصمةِ الدوحة بلقاء منتخب عُمان لتحديد المنتخب الحاصل على الترتيبِ الخامس والسادس في البطولةِ التي يتنافس فيها منتخبا كوريا الجنوبية والإمارات على المركزين الأول والثاني، ومنتخبا تايلند والكويت على الموقعين الثالث والرابع، وقطر والسعودية على المركزين السابع والثامن، وفيتنام وقيرغيزستان على الترتيبين التاسع والعاشر".