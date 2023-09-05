المنتخب الأولمبي العراقي يسعى لخطف بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس

شفق نيوز/ أكد المديرُ الفنيّ للمنتخب الأولمبيّ العراقي لكرة القدم، راضي شنيشل، يوم الثلاثاء، السعي إلى حجز مقعد في أولمبياد باريس عبر التصفيات النهائية الآسيوية.

وقال شنيشل في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن طموحَ المنتخبات العراقيّة دائما تحقيق التأهل والمنافسة على البطولاتِ، وثقتنا عاليةٌ بقُدراتِ لاعبينا في التصفياتِ الآسيويّة، مردفا بالقول: بلا شكٍ إن فترةَ تحضير المنتخب للبُطولةِ لم تكن طويلةً بحكم المدة الزمنيّة لدورينا الطويلة، الأمرُ الذي جعلَ من اللاعبين مرهقين على المستوى البدني.

وأضاف: تعاملنا مع الجانبِ البدنيّ للاعبين وفق منهجيةٍ تتناسب وكم الجهد المبذول في فترةِ المنافساتِ، ووصلنا باللاعبين للجاهزيّة التامة خلال معسكر البصرة.

وزاد شنيشل بالقول: ثقتنا كبيرةٌ باللاعبين لتحقيق الهدف المتمثل بالتأهل عن المَجموعةِ كمحطةٍ أولى، والمنافسة للتواجد في أولمبياد باريس ثانياً.

وأشار إلى أن اللاعبين يعون تماماً أهميةَ احترام منتخبات المجموعة وعدم الاستهزاءِ، ولا سيما أن فرقَ شرق آسيا باتت تتخذُ خطواتٍ واضحةً نحو التطور والارتقاء بواقعِ كرتها، وهي ليست بالفريسةِ السهلة كما يتوقعها البعض.

واختتم المديرُ الفنيّ للمنتخب الأولمبي، حديثه قائلاً: بلا شكٍ إن حساباتَ التأهل قد تظلم بعضَ المنتخبات التي أعدت منتخباتها بشكلٍ مُميزٍ، لذا نعي تماماً أهميةَ الابتعاد عن أي حساباتٍ معقدة، وخطف البطاقة الأولى للتأهل.

كشف الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة المدرب راضي شنيشل، يوم الجمعة، عن القائمة النهائية التي ستخوض غمار التصفيات المؤهلة للنهائياتِ الآسيوية.

وضمت القائمة، كلا من: كميل سعدي وحسن عباس ومحمد حسن وزيد تحسين ويوسف إمام وادم طالب وحسين عامر ومصطفى سعدون و كرار سعد و كرار محمد واموري فيصل ومنتظر عبد الأمير ونهاد محمد و علي جاسم ورضا فاضل و حسين عبد الله وذو الفقار يونس ومصطفى وليد وكاظم رعد و عمار غالب ومنتظر محمد و الاسكندر اوراها وبلند ازاد عمر.

الجدير بالذكر أن قرعة تصفيات آسيا وضعت المنتخب الأولمبي في المجموعة F إلى جانب كل من تيمور الشرقية ومكاو والبلد المضيف الكويت، حيث ستنطلق التصفيات في السادس من أيلول الحالي.