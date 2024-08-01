المنتخب الأولمبي العراقي يغادر فرنسا عصر اليوم

شفق نيوز/ ‏أفاد المدير الإداري للمنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، جبار هاشم، يوم الخميس، بأن الوفد الكروي سيغادر فرنسا عصر اليوم بعد انتهاء المهمة في أولمبياد باريس.

‏وقال هاشم لوكالة شفق نيوز، إن "الفريق العراقي سيغادر فرنسا عند الساعة السادسة عصر اليوم، كما سيتوجه اللاعبون المحترفون إلى بلدانهم التي يقيمون فيها بغية الالتحاق بأنديتهم".

وودع المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم أولمبياد باريس 2024، بعد خسارة ثقيلة أمام نظيره المغربي 0-3 مساء يوم الثلاثاء الماضي في الجولة الثالثة من تصفيات الدور الأول من المجموعة الثانية، كما خسر في الجولة الثانية أمام الأرجنتين 1-3، وفاز على أوكرانيا 2-1.