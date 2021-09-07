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المنتخب الأولمبي العراقي يعود إلى بغداد بعد معسكري تركيا والإمارات

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-07T14:53:27+0000
المنتخب الأولمبي العراقي يعود إلى بغداد بعد معسكري تركيا والإمارات

شفق نيوز/ عادت بعثة المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء إلى العاصمة بغداد، بعد اختتام معسكر تركيا، وكذلك خوض مباراتين وديتين مع الامارات الاولمبي، والتي تأتي ضمن تحضيراته لبطولة غرب آسيا تحت 23 عاما التي ستقام بداية الشهر المقبل في السعودية، وكذلك التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً.

ودخلَ المنتخب الاولمبي معسكرا تدريبيا في مدينة ازميت التركية استمر للفترة من 21 آب ولغاية الثاني من الشهر الحالي مع خوض ثلاث مباريات ودية مع منتخب ليبيا الأول ونيغدة انادول التركي والساحل الكويتي. 

وخسرَ الاولمبي العراقي وديتي منتخب الإمارات الأولمبي، وجاءت نتيجة المباراة الأولى (4-1)، والمباراة الثانية بنتيجة (2-1) والتي شهدت تواجد سبعة محترفين ضمن صفوف المنتخب.

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