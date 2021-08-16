سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المنتخب الأولمبي العراقي يعسكر في تركيا ويلاعب الإمارات ودياً

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-16T07:10:33+0000
المنتخب الأولمبي العراقي يعسكر في تركيا ويلاعب الإمارات ودياً

شفق نيوز/ يستعد المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم الدخولِ في معسكرٍ تدريبي خارجي، وذلك تحضيراً للاستحقاقات المقبلة التي تنتظره للمشاركة في بطولة غرب آسيا وكذلك التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً.

وقال المشرف العام للمنتخب الأولمبي مهدي كريم، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن المنتخب سيدخل معسكراً تدريبياً في تركيا للفترة من 21 من الشهر الحالي حتى الثاني من الشهر المقبل، مع خوض ثلاث مباريات ودية هناك ضمن معسكره الخارجي، والذي يطمح من خلاله الملاك التدريبي، بقيادة المدرب سوكوب، رفع جاهزية اللاعبين بدنياً وفنياً، وزيادة الانسجام بين اللاعبين، بعد أن استقر على 30 لاعباً في قائمته النهائية التي اختارها بعد انتهاء معسكر كربلاء الذي شهد تواجد 54 لاعبا .

وأضاف كريم، أن المنتخب الأولمبي سيختتم معسكر تركيا في الأول من الشهر المقبل، وسيغادرُ في الثاني من الشهر نفسه من تركيا إلى دبي، وذلك لملاقاة منتخب الامارات الأولمبي ودياً في الرابع والسادس من شهر أيلول المقبل.

وبانتظار المنتخب الأولمبي مشاركتين مهمتين، الأولى هي المشاركة في بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً التي ستقام في السعودية للفترة من 3-12 من تشرين الأول المقبل، وكذلك التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً التي ستقام في البحرين للفترة من 27-31 من تشرين الأول المقبل، حيث سيلعب المنتخب الأولمبي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات البحرين وجزر المالديف وأفغانستان.

related

لاعبو الزوراء يغيبون عن أول تجمع لمنتخب العراق استعداداً لغرب آسيا

Date: 2019-07-22 16:32:58
لاعبو الزوراء يغيبون عن أول تجمع لمنتخب العراق استعداداً لغرب آسيا

موظف لبناني ينقذ المنتخب الاولمبي العراقي بعد اصرار اماراتية بالغاء الرحلة للاعبين

Date: 2019-12-28 17:24:01
موظف لبناني ينقذ المنتخب الاولمبي العراقي بعد اصرار اماراتية بالغاء الرحلة للاعبين

الرياضيون العراقيون يبدأون التوافد إلى أولمبياد طوكيو

Date: 2021-07-21 09:22:36
الرياضيون العراقيون يبدأون التوافد إلى أولمبياد طوكيو

كاتانيتش يعلن قائمة العراق لبطولة غرب آسيا

Date: 2019-07-22 21:54:42
كاتانيتش يعلن قائمة العراق لبطولة غرب آسيا

تعرف على هوية المدرب الذي سيقود الأولمبي العراقي للاستحقاقات المقبلة

Date: 2021-04-09 13:09:25
تعرف على هوية المدرب الذي سيقود الأولمبي العراقي للاستحقاقات المقبلة

صور.. إدارة ملعب كربلاء تؤكد جاهزيته للمعسكر التدريبي للمنتخب العراقي الاولمبي

Date: 2021-07-25 13:12:50
صور.. إدارة ملعب كربلاء تؤكد جاهزيته للمعسكر التدريبي للمنتخب العراقي الاولمبي

فوز العراق على لبنان بافتتاح غرب آسيا

Date: 2019-07-30 21:22:51
فوز العراق على لبنان بافتتاح غرب آسيا

التطبيعية تنفي حسم تسمية مدرب للمنتخب الاولمبي وتؤكد: اما هولندي او اسباني

Date: 2021-05-07 14:29:26
التطبيعية تنفي حسم تسمية مدرب للمنتخب الاولمبي وتؤكد: اما هولندي او اسباني