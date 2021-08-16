المنتخب الأولمبي العراقي يعسكر في تركيا ويلاعب الإمارات ودياً

شفق نيوز/ يستعد المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم الدخولِ في معسكرٍ تدريبي خارجي، وذلك تحضيراً للاستحقاقات المقبلة التي تنتظره للمشاركة في بطولة غرب آسيا وكذلك التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً.

وقال المشرف العام للمنتخب الأولمبي مهدي كريم، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن المنتخب سيدخل معسكراً تدريبياً في تركيا للفترة من 21 من الشهر الحالي حتى الثاني من الشهر المقبل، مع خوض ثلاث مباريات ودية هناك ضمن معسكره الخارجي، والذي يطمح من خلاله الملاك التدريبي، بقيادة المدرب سوكوب، رفع جاهزية اللاعبين بدنياً وفنياً، وزيادة الانسجام بين اللاعبين، بعد أن استقر على 30 لاعباً في قائمته النهائية التي اختارها بعد انتهاء معسكر كربلاء الذي شهد تواجد 54 لاعبا .

وأضاف كريم، أن المنتخب الأولمبي سيختتم معسكر تركيا في الأول من الشهر المقبل، وسيغادرُ في الثاني من الشهر نفسه من تركيا إلى دبي، وذلك لملاقاة منتخب الامارات الأولمبي ودياً في الرابع والسادس من شهر أيلول المقبل.

وبانتظار المنتخب الأولمبي مشاركتين مهمتين، الأولى هي المشاركة في بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً التي ستقام في السعودية للفترة من 3-12 من تشرين الأول المقبل، وكذلك التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً التي ستقام في البحرين للفترة من 27-31 من تشرين الأول المقبل، حيث سيلعب المنتخب الأولمبي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات البحرين وجزر المالديف وأفغانستان.