المنتخب الأولمبي العراقي يخسر ودياً أمام تونس

شفق نيوز– سوسة

خسر المنتخب العراقي لكرة القدم تحت 23 عاماً، مساء السبت، أمام نظيره التونسي بنتيجة 3-1، في مباراة ودية أقيمت على الملعب الأولمبي بمدينة سوسة التونسية، في إطار التحضيرات لنهائيات آسيا 2026 في السعودية.

وتقدم المنتخب التونسي بثلاثة أهداف دون رد في الشوط الأول، قبل أن يقلص المنتخب العراقي الفارق عبر اللاعب أيمن لؤي في الدقيقة 85 من الشوط الثاني.

وتأتي هذه المباراة ضمن معسكر تدريبي للأولمبي العراقي بدأ في السابع من الشهر الحالي في تونس، ويشمل مباراتين وديتين استعداداً للاستحقاق القاري، على أن يلتقي المنتخبان مجدداً يوم 14 من الشهر نفسه على ملعب حمدة العواني بالقيروان عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد.

وأكد الجهاز الفني للمنتخب أن المباراتين الوديتين تهدفان إلى تجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً، وتعزيز الانسجام قبل خوض المنافسات الرسمية لكأس آسيا 2026.