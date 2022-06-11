المنتخب الأولمبي العراقي يخسر أمام نظيره الأوزبكي بركلات الترجيح في بطولة كأس آسيا

شفق نيوز/ اخفق المنتخب الاولمبي العراقي لكرة القدم في بلوغ دور نصف نهائي لبطولة اسيا تحت 23 عاما، مساء اليوم السبت، بعد خسارته امام المنتخب الاوزبكي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

وانتهى وقت المباراة الاصلي والاضافي بالتعادل 2-2، وسجل الاولمبي العراقي اولاً من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب وكاع رمضان بالدقيقة 19 من الشوط الاول، وجاء هدف التعديل لمنتخب اوزبكستان الاولمبي عن طريق جاسور بيك في منتصف الوقت الاضافي الذي احتسبه حكم اللقاء.

وتوقفت المباراة لمدة 12 دقيقة بسبب رمي الجمهور الاوزبكي اللاعبين والحكام بالحجارة احتجاجاً على طرد حكم اللقاء لحارس مرمى اوزبكستان في الدقيقة الثانية عشر من الشوط الاول لتعمده الخشونة وضربه بالكوع لاعب الاولمبي العراقي.

وسجل حسن عمار بالخطأ الهدف الثاني في مرمى المنتخب العراقي في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، وفي الدقيقة 68 سجل لاعب الاولمبي العراقي البديل عمار غالب هدف التعديل.

وانتهت المباراة بوقتها الاصلي بالتعادل الايجابي 2-2، وتم تمديدها لشوطين اضافيين لتستمر النتيجة على حالها بالتعادل الايجابي، ثم تذهب لركلات الترجيح وتحسم لصالح المنتخب الاولمبي الاوزبكي.

وضيف ملعب باختكور في العاصمة طاشقند مباراة المنتخب الاولمبي العراقي ونظيره الأوزبكي في الساعة السابعة مساء اليوم السبت ضمن الدور ربع النهائي لبطولة آسيا دون سن 23 عاماً.