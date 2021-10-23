سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المنتخب الأولمبي العراقي يحط الرحال في البحرين ويخوض أولى مبارياته بعد غد

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-23T07:26:09+0000
المنتخب الأولمبي العراقي يحط الرحال في البحرين ويخوض أولى مبارياته بعد غد

شفق نيوز/ وصل وفد المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، فجر اليوم السبت، إلى العاصمة البحرينية المنامة استعداداً لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً التي ستقام في أوزبكستان العام المقبل.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المنتخب الأولمبي سيخوض منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية إلى جانب منتخبات، البحرين مستضيفة المجموعة، وجزر المالديف، وأفغانستان، للفترة من من 25 إلى 31 من الشهر الجاري.

وبين أن أولى مباريات ستقام بعد غدٍ الاثنين أمام منتخب جزر المالديف.

وتضم قائمة الأولمبي 23 لاعباً، من بينهم ثلاثةُ حراس مرمى، وهم: حسن أحمد (الطلبة)، وعماد عيسى (زاخو)، ومصطفى عذاب (الديوانية)، بينما ضمت قائمةُ اللاعبين: منتظر محمد جبر، وأحمد سرتيب (الزوراء)، وزيد تحسين ووكاع رمضان (الطلبة)، ومنتظر عبد الأمير، وحسن رائد (القوة الجوية)، وعمار غالب، وصادق زامل (الشرطة).

كذلك تضمنت القائمة عباس ياس (الميناء)، ورافد طالب، ومصطفى وليد، وحسن عبد الكريم (الكرخ)، وعلي محسن، وصهيب رعد (النفط)، وعباس بديع، ونهاد محمد (نفط ميسان)، ومحمد الباقر كريم (الديوانية)، ومؤمل عبد الرضا، ورضا فاضل (أمانة بغداد)، وحسين عمار (نفط البصرة).

related

الاتحاد الاسيوي يسمي طاقم تحكيم عراقي لإدارة لقاء السعودية وفلسطين

Date: 2021-03-23 14:11:16
الاتحاد الاسيوي يسمي طاقم تحكيم عراقي لإدارة لقاء السعودية وفلسطين

طاقم تحكيم سعودي يقود مباراة العراق ولبنان في التصفيات الآسيوية

Date: 2021-09-25 07:16:43
طاقم تحكيم سعودي يقود مباراة العراق ولبنان في التصفيات الآسيوية

ادفوكات: مستعدون لمباراة الإمارات وسنقاتل لخطف بطاقة التأهل إلى المونديال

Date: 2021-10-11 17:43:56
ادفوكات: مستعدون لمباراة الإمارات وسنقاتل لخطف بطاقة التأهل إلى المونديال

درجال يدعو المدرب التشيكي للارتقاء بمستوى المنتخب الاولمبي العراقي

Date: 2021-06-13 16:43:36
درجال يدعو المدرب التشيكي للارتقاء بمستوى المنتخب الاولمبي العراقي

الاولمبي العراقي يلاقي نظيره الاماراتي بمباراتين في الفجيرة

Date: 2021-09-02 08:02:09
الاولمبي العراقي يلاقي نظيره الاماراتي بمباراتين في الفجيرة

الاولمبي العراقي يلاقي فلسطين بالزي الابيض في افتتاح بطولة غرب اسيا بالسعودية

Date: 2021-10-03 13:48:49
الاولمبي العراقي يلاقي فلسطين بالزي الابيض في افتتاح بطولة غرب اسيا بالسعودية

تشكيلة المنتخب الاولمبي العراقي امام الامارات اليوم

Date: 2021-10-06 18:09:17
تشكيلة المنتخب الاولمبي العراقي امام الامارات اليوم

الاولمبي العراقي يحقق فوزاً على نظيره الاماراتي ويتصدر مجموعته

Date: 2021-10-06 20:27:50
الاولمبي العراقي يحقق فوزاً على نظيره الاماراتي ويتصدر مجموعته