المنتخب الأولمبي العراقي يحط الرحال في البحرين ويخوض أولى مبارياته بعد غد

شفق نيوز/ وصل وفد المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، فجر اليوم السبت، إلى العاصمة البحرينية المنامة استعداداً لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً التي ستقام في أوزبكستان العام المقبل.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المنتخب الأولمبي سيخوض منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية إلى جانب منتخبات، البحرين مستضيفة المجموعة، وجزر المالديف، وأفغانستان، للفترة من من 25 إلى 31 من الشهر الجاري.

وبين أن أولى مباريات ستقام بعد غدٍ الاثنين أمام منتخب جزر المالديف.

وتضم قائمة الأولمبي 23 لاعباً، من بينهم ثلاثةُ حراس مرمى، وهم: حسن أحمد (الطلبة)، وعماد عيسى (زاخو)، ومصطفى عذاب (الديوانية)، بينما ضمت قائمةُ اللاعبين: منتظر محمد جبر، وأحمد سرتيب (الزوراء)، وزيد تحسين ووكاع رمضان (الطلبة)، ومنتظر عبد الأمير، وحسن رائد (القوة الجوية)، وعمار غالب، وصادق زامل (الشرطة).

كذلك تضمنت القائمة عباس ياس (الميناء)، ورافد طالب، ومصطفى وليد، وحسن عبد الكريم (الكرخ)، وعلي محسن، وصهيب رعد (النفط)، وعباس بديع، ونهاد محمد (نفط ميسان)، ومحمد الباقر كريم (الديوانية)، ومؤمل عبد الرضا، ورضا فاضل (أمانة بغداد)، وحسين عمار (نفط البصرة).