المنتخب الأولمبي العراقي يتغلب على نظيره الهندي تجريبياً

شفق نيوز- بغداد

تغلب المنتخب الأولمبيُّ العراقي، يوم الاثنين، على نظيره الهنديّ بهدفين مقابل هدفٍ واحدٍ في المباراةِ التجريبيّة ضمن استعداداته لتصفياتِ كأس آسيا التي ستضيّفها كمبوديا من الثالث لغاية التاسع من الشهر المقبل.

وغاب عن صفوفِ تشكيلةِ المنتخب العراقي في المباراة تسعةُ لاعبين؛ بسبب ارتباطهم مع أنديتهم، وسيلتحقُ بعضهم يوم غد، والبعض الآخر نهاية هذا الشهر.

وجرت مباراة اليوم في ملعب UM Arena Stadium، الذي يقع داخل جامعة مالايا في كوالالمبور.

وأوقعت القرعة المنتخب العراقي الأولمبي في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات البلد المستضيف كمبوديا وسلطنة عمان وباكستان.

