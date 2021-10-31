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العراق يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا الأولمبية بعد فوزه على البحرين.. صور

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-31T18:04:50+0000
العراق يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا الأولمبية بعد فوزه على البحرين.. صور

شفق نيوز/ تأهل المنتخب الاولمبي العراقي لكرة القدم، مساء الاحد، كأول على المجموعة الثالثة الى نهائيات آسيا  تحت 23 عاماً بعد فوز مستحق على منتخب البحرين بثلاثة اهداف نظيفة.

وسجل الاولمبي العراقي هدفه الاول من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق حسن عبد الكريم في الدقيقة 19، كما سجل هدفه الثاني من تسديدة قوية اخرى من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 42 عن طريق منتظر محمد

وجاءت التسديدة الثالثة للمنتخب الاولمبي العراقي من قبل اللاعب صهيب رعد في الوقت بدل الضائع عند الدقيقة 94 من المباراة.

وخاض مساء اليوم الاحد الأولمبي العراقي لكرة القدم مباراته الحاسمة امام اصحاب الارض منتخب البحرين الأولمبي في اختتام مباريات المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً.

ونزل  الاولمبي العراقي بتشكيلة تالفت من ، حسن احمد لحراسة المرمى ، وللدفاع حسن رائد و محمد الباقر كريم ، ومنتظر محمد جبر ، وحسين عمار ،ولخط الوسط مؤمل عبد الرضا وحسن عبد الكريم ، وصادق زامل واحمد سرتيب ومنتظر عبد الامير ، وللهجوم رضا فاضل .

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