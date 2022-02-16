المنتخب الأولمبي العراقي في المستوى الثالث بقرعة كأس آسيا

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاربعاء، أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت (23 عاما) ستجري غداً في العاصمة الماليزية كوالالمبور، مشيراً إلى أن المنتخب الأولمبي العراقي صُنف ضمن المستوى الثالث بين المنتخبات المشاركة في البطولة.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن أوزبكستان ستستضيف نهائياتَ النسخة الجديدة لعام 2022 لبطولة آسيا التي انطلقت للمرة الأولى مطلع عام 2014 في العاصمةِ العُمانية مسقط، وأحرز لقبها المنتخب العراقي، حيث ستقامُ المباريات الـ32 في مدينتي طشقند وقرشي خلال الفترةِ من 1 إلى 19 حزيران/ يونيو المقبل.

ويشاركُ في النهائيات 16 منتخباً سيتم تقسيمها على أربع مجموعاتٍ، وتم تصنيفُ المنتخبات المشاركة بحسب نتائجها في النسخةِ الماضية عام 2020 في تايلند، والتي توجت بلقبها كوريا الجنوبية، في حين جاءَ منتخب أوزبكستان المُضيف في المستوى الأول.

ويضمُ المستوى الأول، إلى جانب أوزبكستان وكوريا الجنوبية، كلاً من السعودية وأستراليا اللتان حصلتا على المركزين الثاني والثالث في النسخةِ الماضية، بينما ضم المستوى الثاني منتخباتَ الأردن وتايلند والإمارات وإيران، وضم المستوى الثالث كلاً من منتخباتِ العراق وقطر وفيتنام واليابان. أما المستوى الرابع فيشملُ منتخباتَ طاجيكستان وماليزيا والكويت وتركمانستان.

وسيتمُ وضع منتخب أوزبكستان في الموقع A 1، وتضمُ كل مجموعة فريقاً من كل مستوى، ويبدأ سحب القرعة بمنتخباتِ المستوى الرابع أولاً.

واجتازَ المنتخب الأولمبي العراقيّ التصفيات الآسيويّة، حيث أحرزَ بطاقةَ التأهل عن المجموعة الثالثة مُتفوقاً على منتخبي البحرين والمالديف، بينما انسحبَ منتخب أفغانستان من التصفياتِ قبل انطلاقها في العاصمة البحرينية المنامة.