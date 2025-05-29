شفق نيوز/ وقع المنتخب الأولمبي العراقي في المجموعة G من تصفياتِ آسيا دون 23 عاماً المقررة في السعودية خلال شهر أيلول المقبل.

وأوقعت قرعة آسيا العراق إلى جانب منتخبات كمبوديا، عُمان، وباكستان ضمن المجموعة G.

وستُقام التصفيات للفترة من الأول ولغاية التاسع من شهر أيلول المقبل في السعودية.

ويتأهل 15 منتخباً من 11 مجموعة إلى نهائيات كأس آسيا 2026 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وكان منتخب العراق الأولمبي قد خطف البطاقة الآسيوية الثالثة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، لكنه خرج من دور المجموعات.