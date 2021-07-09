المنتخب الأولمبي العراقي في المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا

شفق نيوز / أوقعت قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2022 في أوزبكستان، المنتخب الأولمبي العراقي، في المجموعة الثالثة، وذلك خلال حفل أقيم يوم الجمعة، في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وتضم المجموعة الثالثة املنتخب الأولمبي العراقي إلى جانب منتخبات البحرين وأفغانستان والمالديف، وستقام مبارياتها في العاصمة البحرينية المنامة.

ويشاركُ في التصفيات 42 منتخباً يتنافسون خلال الفترة من 23 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2021، من أجل الحصول على 15 مقعداً في النهائيات، للانضمام إلى أوزبكستان مستضيفة النسخة الخامسة من البطولة، والتي ستقام للمرة الأولى في منطقة وسط آسيا.

وتم توزيع المنتخبات في منطقتين جغرافيتين، تضم الأولى 23 منتخباً من الغرب والجنوب والوسط، في حين تتكون الثانية من 19 منتخباً من منطقتي الشرق وآسيان.

ويتأهلُ إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ11.

وتستضيفُ مباريات مجموعات الغرب كل من البحرين والأردن والكويت وقطر وطاجيكستان والإمارات، في حين تستضيف مجموعات الشرق كل من الصين تايبيه وإندونيسيا ومنغوليا وسنغافورة.

وتم تصنيف المنتخبات بحسب نتائجها في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.