المنتخب الأولمبي العراقي بالطقم الأبيض في مواجهة الصين

شفق نيوز - بغداد / الرياض

عقدَ، اليوم الأربعاء، في ملعبِ الأمير فيصل في الرياض، المؤتمرُ التنسيقيُّ للطواقم الإداريّة والطبيّة والبدنيّة لمباراة منتخبنا الأولمبيّ الخاص ببطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً.

وحضرَ المؤتمر عن الجانبِ العراقيّ المديرُ الإداري نديم كريم، وطبيب المنتخب قاسم الجنابي، ومدير التجهيزات عدي جبار، إذ تم في المؤتمرِ تحديدُ أطقم المنتخبات، حيث سيرتدي منتخبنا الأولمبي الطقمَ الأبيض الكامل وحارس المرمى باللون الأصفر، في مباراته الأولى أمام منتخبِ الصين.