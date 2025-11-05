المنتخب الإماراتي يعلن القائمة الرسمية لمواجهة نظيره العراقي في الملحق المؤهل للمونديال

شفق نيوز - الامارات

اعلن الاتحاد الاماراتي لكرة القدم، يوم الأربعاء، قائمة منتخب الوطني لكرة القدم استعداداً لمواجهة منتخب العراق في الدور الاقصائي المؤهل الى نهائيات كأس العالم 2026.

‏وتألفت التشكيلة من: خالد عيسى، وعلي خصيف، وحمد المقبالي لحراسة المرمى، واللاعبين روبن فيليب، وريتشارد اكانور، ولوكاس بيمنتا، وكوامي كويدو، و خليفة الحمادي وعلاء الدين زهير، وماركوس ميلوني، و خالد الظنحاني، ومحمد ربيع، ويحيى نادر، وعبد الله رمضان، ولوان بير يارا، وماجد راشد، وجاستون سواريس، ونيكولاس خمينيز، وعلي صالح، وحارب عبدالله، و يحيى الغساني، وبرونو اوليفيرا، وكايو لوكاس، وكايو كنيدو، وسلطان عادل، ومحمد عوض الله".

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كشف عن موعد مباراتين بين المنتخب الإماراتي ونظيره العراقي ضمن الدور الخامس من التصفيات الآسيوية المؤهلة الى مونديال 2026 .

ويستضيف منتخب الإمارات نظيره العراقي في مواجهة الذهاب، على ملعب محمد بن زايد، عند الساعة الثامنة من مساء الخميس، الموافق 13 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

بينما يحل المنتخب الإماراتي ضيفاً على المنتخب العراقي في مواجهة الإياب، على أرض استاد البصرة الدولي، عند الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق يوم 18 من الشهر الجاري.

و سيتأهل الفائز منهما بمجموع المباراتين إلى الملحق العالمي المؤهل إلى المونديال، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وتتنافس 6 منتخبات فيما بينها ضمن الملحق العالمي، على أن يصل منتخبان فقط إلى أكبر بطولات العالم.