المنتخب الأردني يقصي السعودية ويلاقي المغرب في المباراة النهائية لكأس العرب

شفق نيوز- الدوحة

بلغ منتخب الأردن، المباراة الختامية بعد تحقيقه الفوز على نظيره السعودي مساء يوم الاثنين، ضمن منافسات نصف النهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم 2025.

وانطلقت المباراة بين الفريقين عند الساعة الثامنة والنصف مساءً (بتوقيت بغداد) على أديم ملعب البيت المونديالي في قطر، وانتهت لصالح الأردن بنتيجة 1-0.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، في حين سجل منتخب الأردن هدفه في الشوط الثاني عن طريق اللاعب نزار محمود الرشيدان، في الدقيقة 66.

وبهذه النتيجة يواجه منتخب المغرب في المباراة الختامية منتخب الأردن، في لقاء حاسم يقام يوم الخميس المقبل، على ملعب لوسيل المونديالي.

وانطلقت بطولة كأس العرب 2025 بنسختها الحادية عشر في قطر للفترة من 1 ولغاية 18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بمشاركة 16 منتخباً عربياً.