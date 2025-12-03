المنتخب الأردني يتغلب على الإمارات في بطولة كأس العرب

شفق نيوز- الدوحة

حقق المنتخب الأردني فوزه الأول على منتخب الإمارات، مساء اليوم الأربعاء، في بطولة كأس العرب لكرة القدم 2025.

وانطلقت المباراة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بغداد على ملعب ستاد البيت المونديالي بالعاصمة القطرية الدوحة، وانتهت لصالح الأردن بنتيجة 2-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأردن بهدف دون مقابل للإمارات جاء من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب علي علوان في الدقيقة 20، فيما أضاع نفس اللاعب ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني سجل الإمارات هدف التعديل في الدقيقة 47 عن طريق اللاعب بونو دى أوليفيرا، وتمكن الأردن من تسجيل الهدف الثاني عن طريق اللاعب يزن النعيمات في الدقيقة 63.

وتلقى منتخب الإمارات ضربة موجعة حينما طرد حكم اللقاء اللاعب الإماراتي خالد إبراهيم في الدقيقة 18 للعبه الخطر، ليكمل المباراة بعشرة لاعبين.

وتُعد المباراة ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة للبطولة العربية المقامة حالياً في قطر.