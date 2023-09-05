المنتخب الوطني يباشر تدريباته في شانغماي التايلاندية استعداداً لمواجهة الهند

شفق نيوز/ بدأ المنتخب العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تدريباته في تايلاند استعدادا لمواجهة المنتخب الهندي ضمن بطولة كأس ملك البلاد بعد غد الخميس، فيما شارك 23 لاعباً في التدريبات.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "المنتخب الوطنيّ باشر إجراءَ وحداته التدريبيّة في مدينة شانغماي التايلاندية تحضيراً لمواجهةِ منتخب الهند يوم الخميس المقبل في الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت بغداد".

وأضاف البيان أن "تدريبات اليوم، التي حضرها رئيسُ الوفد العراقي أحمد الموسوي واحتضنها الملعب الرديف المجاور للملعب الرئيسيّ (الذكرى 700) في شانغماي الذي سيحتضن مباريات البطولة، شارك فيها (23) لاعباً هم كل: جلال حسن، أحمد باسل، فهد طالب، ريبين سولاقا، علي عدنان، ماسيس ارتين، فرانس ضياء، حسين علي، أحمد يحيى، ميرخاس دوسكي، أمجد عطوان، اسامة رشيد، زيدان اقبال، امير العماري، بشار رسن، أحمد فرحان، إبراهيم بايش، اندريه السناطي، حسين علي، أيمن حسين، أمين الحموي، علي الحمادي، باشانغ عبدالله".

على صعيدٍ متصلٍ، أوضح البيان أن "صباح الغد الأربعاء سيعقد المؤتمرُ الصحفي لمدرب المنتخب الوطني رفقة اللاعب فرانس بطرس المحترف في صفوفِ بورت التايلندي في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً بتوقيت تايلاند يسبقه المؤتمر الفني الذي ستحدد من خلاله ألوانُ المنتخبين، إضافةً الى بعض الإرشادات والأمور المتعلقة بمواجهةِ منتخبي العراق والهند".