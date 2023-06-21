المنتخب الوطني العراقي ينهي معسكره الاسباني ويعود الى بغداد

شفق نيوز/ أنهى المنتخب الوطني العراقي معسكره التدريبي الذي اقيم له في إسبانيا لمدة عشرة أيام عائداً إلى العاصمة بغداد اليوم الاربعاء .

وقال المنسق الإعلامي للمنتخب محمد عماد لوكالة شفق نيوز، ان المنتخب أنهى معسكره التدريبي و سيتوجه اليوم عائداً الى العاصمة بغداد بعد الانتهاء من المعسكر التدريبي الذي اقيم له في اسبانيا استعدادا للتصفيات الاسيوية المؤهلة لنهائيات اسيا .

واشار الى ان كاساس ابدى ارتياحه لفائدة المعسكر التدريبي سيما بعد خوض المنتخب مباراتين وديتين أمام منتخب كولومبيا الوطني و نادي لينكولن ريد ايمبيس تم من خلالهما التعرف أكثر على إمكانية اللاعبين وقدراتهم وخلق الانسجام بين صفوفهم .

وخاض منتخب العراق مباراتين وديتين خلال إقامته بالمعسكر التدريبي الاسباني خسر في الأولى أمام منتخب كولومبيا 0-1 وفاز في الثانية على نادي لينكولن ريد ايمبيس بطل دوري جبل طارق 2-1.