شباب العراق في المجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم

شفق نيوز/ جرت في مدينة زيورخ السويسرية اليوم الجمعة قرعة بطولة كأس العالم للشباب التي من المقرر أن تحتضنها الأرجنتين في شهر آيار المقبل.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني العراقي ضمن المجموعة الخامسة بتصفيات كأس العالم للشباب والتي تضم إضافة إلى العراق كلاً من إنجلترا و الاوروغواي وتونس.

وصنفت "فيفا" المنتخبات المتأهلة لكأس العالم تحت 20 عاما، التصنيف الأول منتخبات الأرجنتين، الأوروغواي، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، السنغال وإيطاليا. أما التصنيف الثاني، فيضم منتخبات إنكلترا، كوريا الجنوبية، نيوزيلندا، البرازيل، الإكوادور وكولومبيا.

أما المستوى الثالث، فيضم منتخبات نيجيريا، أوزبكستان، اليابان، العراق، هندوراس ومنتخب فيجي، فيما يضم المستوى الرابع منتخبات غواتيمالا، جمهورية الدومينيكان، غامبيا، سلوفاكيا ومنتخب تونس.

وكان المنتخب العراقي للشباب بلغ كأس العالم 2023 بعد حصوله على المركز الثاني في نهائيات آسيا الاخيرة التي جرت في اوزبكستان