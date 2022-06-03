المنتخب النسوي لكرة الصالات يدك استقلال سار الإيراني بسداسية

شفق نيوز/ حققَ المنتخب العراقي النِسويّ لكرةِ الصالات فوزاً ثانياً في مُعسكَره التدريبيّ المُقام في العاصمةِ الإيرانية طهران استعداداً لنهائياتِ كأس غرب آسيا، وجاءَ الفوز في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة بنتيجة (8-2) على فريقِ استقلال سار، أحد أنديةِ الدرجة الأولى في الدوري الإيراني.

في بدايةِ المباراة لم توفق العراقيات، في تَطبيقِ الواجباتِ وسيطرَ الفريق الإيراني ليتقدمَ بهدفين من دون ردٍ بعد أخطاءٍ دفاعيّةٍ واضحة، وبعد الدقائق العشر الأولى دخلت لاعبات العراق أجواءَ المباراة وفرضن إيقاعهن على أرضِ الملعب وضغطن كثيراً على الفريقِ المنافس لتنجح اللاعبة لنيا صديق في إدراكِ التعادل بعد هدفين سريعين، بعدها واصلَ سيطرتهُ الواضحة واستمرَ ضغطه على المرمى الإيراني ليسفر الأداء عن تسجيل (6) أهدافٍ، هدفان لكل من شوخان نور الدين وغفران صديق، فيما سجلت هدفاً واحداً شيلان عبد الرحمن وطيبة سليم.

وعبرت مدربةُ المنتخب العراقي، الإيرانية شاهناز ياري، عن ارتياحها الكبيرِ للمُستوى الذي قدّم من قبل اللاعباتِ في المباراة، وأكدت: إن المستوى العام يبشرُ بخيرٍ ويبعثُ على الاطمئنانِ.

مشيرةً إلى: إن اللاعبات طبقن بشكلٍ ناجحٍ مفرداتَ الوحدات التدريبيّة.

من جهته، أشادَ رئيس الوفد عُضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم المُشرف على اللجنةِ النسويّة، فراس بحر العلوم، بالمستوى الفنيّ الذي قدّمتهُ اللاعبات في المباراة.

معبراً عن ارتياحه لتفاعل اللاعباتِ مع الأفكارِ التدريبيّة للمدربة وتطبيقها بنجاحٍ أثناء المباراة.

ووجهَ بحر العلوم بضرورةِ توفير كل ما يلزم الطاقم التدريبيّ واللاعبات من أجل النجاح في مهمتهم، وبناء منتخبٍ نسوي قادرٍ على تسجيلِ نتائج ايجابيّة في البطولاتِ الخارجيّة.