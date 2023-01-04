المنتخب الكويتي يصل البصرة جواً للمشاركة في خليجي 25

شفق نيوز/ وصل منتخب الكويت لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إلى مطار البصرة الدولي، قادما عبر رحلة جوية استغرقت نحو 40 دقيقة للمشاركة في بطولة خليجي 25.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أنه كان في استقبال وفد منتخب الكويت، اعضاء من الاتحاد العراقي لكرة القدم.

ومن المتوقع أن يصل لاحقاً منتخبا السعودية وقطر اليوم الاربعاء الى البصرة، للمشاركة ضمن منافساتِ خليجي 25.

يذكر ان بعثة المنتخب الكويتي كانت قد حضرت الى البصرة الخميس الماضي، من أجل مواجهة المنتخب العراقي ودياً في إطار الاستعداد للدخول في منافسات خليجي 25 في البصرة، التي ستنطلق بعد غد الجمعة .

وخسر المنتخب الكويتي لقاءه الودي امام نظيره العراقي 0-1 في المباراة الني جرت في ملعب الميناء الاولمبي .

وأكد مدير مطار البصرة الدولي لوكالة شفق نيوز، استعداد المطار لاستقبال رحلات بطولة خليجي 25، مشيرا إلى منتخبي السعودية وقطر يصلان اليوم الخميس .

وتقام بطولة خليجي 25 في مدينة البصرة في العراق للمدة من 6 ولغاية 19 من شهر كانون الثاني الحالي.