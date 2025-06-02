المنتخب الكوري الجنوبي يصل البصرة لملاقاة العراق

شفق نيوز/ وصل وفد منتخب كوريا الجنوبية بطائرته الخاصة، إلى البصرة عصر اليوم الإثنين، في رحلة استغرقت اكثر من 10 ساعات، حيث أقلعت طائرة الوفد الكوري الخاصة من مطار إنتشون الدولي في كوريا الجنوبية.

وسبق 4 من لاعبي كوريا الجنوبية المحترفين في الدوري الإماراتي، الوفد القادم من كوريا الجنوبية، اذ وصلوا الى البصرة قادمين من الامارات.

وقال مدرب كوريا هونغ ميونغ في تصريح للإعلام الكوري قبل التوجه الى العراق: نحن كفريق نمرّ بفترة أقل استقراراً من السابق، لكن نملك لاعبين يتألقون في الدوري الكوري، وآخرين عادوا من أوروبا وهم في حالة ممتازة.

واضاف "أعلم أن درجات الحرارة في العراق ستكون تحدّيًا، لكننا قادرون على التكيّف معها"، مبينا أن "لم يتم إجبار لاعب منتخب كوريا ونادي تتونهام هوتسبور الانكليزي سون هيونغ مين، على المشاركة إذا لم يكن جاهزًا، فالأمر يعتمد على رغبته ومدى جاهزيته".

وتابع أن "مباراتين تنتظر المنتخب الكوري، وسأخطط لهما بعد الوصول إلى العراق، وسأُقيِّم الأجواء والوضع هناك لتحديد أيّ المباراتين هي الأهم، والتي يجب أن نركّز عليها أكثر وسنقدّم أداءً جيداً أمام العراق".