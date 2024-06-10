المنتخب الفيتنامي يخشى "حر" العراق.. كاساس: لا نفكر بغير الفوز غداً

شفق نيوز/ أكد مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، الإسباني خيسوس كاساس، يوم الاثنين، أن "أسود الرافدين" جاهزون لملاقاة فيتنام بشعار الفوز، فيما أعرب مدرب المنتخب الفيتنامي عن خشيته من تأثير حرارة طقس البصرة على أداء لاعبيه.

وقال كاساس خلال مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن منتخب العراق جاهز للقاء نظيره الفيتنامي في مبارة يوم غد ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المزدوجة التي تقام على ملعب البصرة الدولي.

وأضاف "الجانب الأهم هو تحقيق الفوز على فيتنام الذي يعد من المنتخبات الجيدة وعلينا أن لا نفكر بغير الفوز"، موضحاً "في حال تحقيق الفوز سنحصل على تصنيف أفضل وعالي في المرحلة المقبلة".

وتابع كاساس "لابد من إنهاء المرحلة الأولى بالعلامة الكاملة وإسعاد الجمهور العراقي"، مضيفاً "أننا سنواجه فيتنام الطامح للفوز من أجل البقاء على آماله بالتأهل للمرحلة المقبلة والحصول على البطاقة الثانية".

وختم بالقول "أنا أدخل كل مباراة وكأني أخوض مباراة مصيرية وتمثل لي التأهل للمرحلة المقبلة وعليه فإن مباراة غد لابد من تحقيق الفرز فيها والتأهل بالعلامة الكاملة".

من جانبه، أشاد مدرب منتخب فيتنام، الكوري الجنوبي كيم سانغ سيك، خلال المؤتمر بمستوى المنتخب العراقي والإمكانيات التي يمتلكوها، ومنهم الهداف أيمن حسين وعلي جاسم، مستدركاً "لكن بنفس الوقت الفريق الفيتنامي يمتلك عناصر جيدة وسنكون نداً للمنتخب العراقي في لقاء يوم غد ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة".

وتابع "لقد حضرنا إلى البصرة سعياً لتحقيق نتيجة طيبة رغم أن المنتخب العراقي يلعب على أرضه ووسط جمهوره فضلاً عن الأجواء الحارة، لكن طموحنا طموح مشروع وهو الفوز".

وأشار إلى أن "الاستقبال كان جيداً وقد وفرت لنا كل الأمور الخاصة بالضيافة وملاعب التدريب ومنذ يومين حضرنا إلى البصرة ولم نتوقع ارتفاع درجات الحرارة بهذا الشكل".

وأوضح "أنني اليوم مدرب منتخب فيتنام وكنا قد خسرنا أمام العراق في المباراة الأولى ولم أكن مدرباً حينها لكني شاهت المباريات التي خضناها أمام العراق وشخصت نقاط القوة والضعف والأخطاء التي ارتكبها لاعبونا ونسعى للتصحيح".