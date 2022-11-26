المنتخب الفرنسي يتأهل لدور الـ 16 بفوزه على المنتخب الدنماركي

شفق نيوز/ تأهل المنتخب الفرنسي لدور الـ 16 بعد فوزه على المنتخب الدنماركي 2-1 لحساب الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لنهائيات كأس العالم 2022.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي من دون اهداف ، وتغيرت النتيجة في الشوط الثاني بعد توالي تسجيل الأهداف واضاعتها حيث جاء الهدف الأول في المباراة عن طريق الفرنسيين بعد تسجيل النجم كيليان امبابي الهدف الأول للديوك في الدقيقة 61 من عمر اللقاء، ولم يمضي على هدف فرنسا سوى سبع دقائق حتى سجل الدنمارك هدف التعديل الذي جاء بامضاء أندرياس كريستينسن في الدقيقة 68، وتوالت الهجمات الخطرة واضاعة الفرص لكلا الفريقين حتى الدقيقة 86 حيث عاد نجم فرنسا مبابي ليسجل هدف الديوك الثاني.

وبهذه النتيجة التي حقق فيها الفرنسيون الفوز وحصولهم على النقاط الثلاثة يكون قد تاهل الديوك رسميا للدور الـ 16.

وجرت المباراة بين منتخبي فرنسا والدنمارك مساء اليوم على ستاد 974 الدولي في قطر.

وتضم المجموعة الرابعة منتخبات فرنسا والدنمارك وتونس واستراليا.