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المنتخب العراق لكرة اليد يفوز الاول على الامارات في البطولة الاسيوية

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-18T15:23:18+0000
المنتخب العراق لكرة اليد يفوز الاول على الامارات في البطولة الاسيوية

شفق نيوز/ تمكن المنتخب العراقي لكرة اليد، يوم الثلاثاء، ان يفتتح مشواره في البطولة الاسيوية بفوز مهم على المنتخب الاماراتي بفارق هدف واحد وبنتيجة 32-31.

وبذلك قطع المنتخب العراقي شوطاً كبيراً بالتأهل الى الدور الثاني من المنافسات في البطولة الآسيوية الـ 20 والتي تحتضنها السعودية خلال الفترة من 18 - 31 من الشهر الحالي.

وتألف وفد المنتخب من شريف مؤمن مدرباً وحيدر غازي ومحمود صبحي مدربين مساعدين وكاظم ناصر مدرب للحراس مهند فته علي معالجا وهيثم شكاصي اداريا واللاعبين ، حسين علي حمزه وميثم عوده وجاسم محمد غصاب وماجد عبد الرضا ومنتظر قاسم واحمد مكي وعلي عبد الرضا ومحمد صاحب رشيد وبدر الدين حمودي واحمد طارق عبد الله ومصطفى بكري ووائل حافظ ومصطفى محمد احمد وعلي طارق عبد الله وكرار كاظم جبار وشيروان حمه محمود.

واوقعت القرعة المنتخب العراقي في المجموعة الثالثة الى جانب منتخبات قطر والامارات وعمان.

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