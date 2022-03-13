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المنتخب العراقي يوضح موقف "حماة العرين" قبل موقعتي الإمارات وسوريا

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-13T13:23:25+0000
المنتخب العراقي يوضح موقف "حماة العرين" قبل موقعتي الإمارات وسوريا

شفق نيوز / أوضح مدرب المنتخب العراقي لحرّاس المرمى، أحمد جاسم، يوم الأحد، أن إبعاد الحارس أحمد باسل، لم يكن فنياً لكن إدارياً.

وقال جاسم، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب بحاجة إلى أحمد باسل كونه حارساً ذي خبرة، ويقدم مستويات عالية مع ناديه الشرطة المتصدر للدوري العراقي الممتاز"، مبيناً أن "عدم دعوته لم يكن لسبب فني بل إداري، وأن المنتخب بحاجة له وسيتم حل الإشكال الإداري بشأنه قريباً".

وأضاف أن "غياب الحارس فهد طالب، عن المنتخب جاء إثر إصابة مفاجئة تعرض لها، إذ نال إعجاب المتابعين بمستواه الراقي في كل مشاركاته، إلا أن إصابته جاءت بوقت حرج" .

ولفت أحمد جاسم، إلى أنه منذ تسلم عمله "يعاني من إصابات الحراس والابتعاد والحرمان الإداري"، مشيراً إلى أن "ثقته عالية بالحراس المتواجدين، وسيكونوا خير عون للمنتخب في مباريات الإمارات وسوريا، وحتى مباراة زامبيا الودية" .

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