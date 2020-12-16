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المنتخب العراقي يوضح اسباب عدم استدعاء علاء عباس

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-16T07:25:46+0000
المنتخب العراقي يوضح اسباب عدم استدعاء علاء عباس

شفق نيوز/ أوضح المنتخب العراقي، يوم الاربعاء، أسباب عدم استدعاء اللاعب العراقي المحترف في الدوري البرتغالي علاء عباس.

ووافق مدرب المنتخب العراقي سيرتشكو كاتنيتش على بقاء علاء عباس مع فريقه البرتغالي جيل فيسنتي وعدم التحاقه في صفوف المنتخب خلال البطولة الرباعية التي من المؤمل اقامتها في الامارات للفترة من التاسع ولغاية الثاني عشر من شهر كانون الثاني المقبل الى جانب ، منتخبات الامارات البلد المضيف والعراق وأيسلندا والكونغو.

وقال باسل كوركيس المدير الاداري للمنتخب الوطني لوكالة شفق نيوز، إن "كاتنيتش فضل تواجد علاء عباس مع فريقه البرتغالي بغية تأقلمه وتطور مستواه وتراكم خبرته عبر الاحتكاك مع لاعبين اوربيين على مستوى عال".

واضاف كوركيس ان "هنالك لاعبين سيعوضون فراغ علاء عباس كما هنالك لاعبين يفضل اشراكهم في البطولة والتعرف اكثر على امكانياتهم الفنية في البطولة الرباعية ليكونوا اضافة جيدة للفريق".

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