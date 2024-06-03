المنتخب العراقي يواصل تدريباته في جاكارتا ويغيّر ملعبه لسوء الارضية

شفق نيوز/ واصل المنتخب الوطنيّ العراقي، يوم الإثنين، إجراء ثاني وحداته التدريبيّة في مراكزِ التدريب التابعةِ للاتحادِ الإندونيسيّ، وذلك تحضيراً لمُواجهةِ منتخب إندونيسيا يوم الخميس المُقبل في الساعةِ الرابعة عصراً بتوقيتِ جاكارتا، الثانية عشرة ظهراً بتوقيت بغداد.

وتقام المباراة على ملعبِ غيلورا بونغ كارنو ضمن التصفياتِ المزدوجة المُؤهلة لنهائياتِ كأس آسيا 2007 وكأس العالم 2026. وحضر تدريباتُ اليوم رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، والنائب الثاني لرئيسِ الاتحاد يونس محمود، إلى جانبِ حُضورِ القائم بأعمال سفارة جمهوريّة العراق في جاكارتا عمار الخالدي.

وشارك في التدريبات فعلياً (24) لاعباً هم كل من: جلال حسن، علي كاظم، حسين حسن، كميل سعد، مناف يونس، سعد ناطق، اكام هاشم، زيد تحسين، يوسف أمين، أيمن حسين، مهند علي، أحمد يحيى، محمد الطائي، علي جاسم، بشار رسن، لؤي العاني، زيدان إقبال، أحمد مكنزي، حسين علي، مصطفى سعدون، أسامة رشيد، صفاء هادي، إبراهيم بايش.

بينما جاءت تدريباتُ محترف هالمستاد أمير العماري بشدةٍ أقل، ومن ثم استشفائيّة (ريكفري) بإشرافِ مدرب اللياقة البدنيّة خافير برناديت، إضافةً إلى متابعته من قبل الجهازِ الطبيّ للمُنتخبِ الوطني.

والتحق محترفُ سول الكوري الجنوبي ريبين سولاقا بوفدِ المنتخبِ الوطنيّ بعد وصوله اليوم مساءً إلى مقرِّ إقامة الوفد العراقيّ في العاصمةِ جاكارتا، على أملِ أن يشاركَ في تدريباتِ يوم غدٍ الثلاثاء، ومن المؤملِ أن يصلَ أيضاً محترفُ سترومسغودسيت النرويجي ماركو فرج.

وسبقت تدريبات اليوم الاثنين صباحاً محاضرة فنيّة نظرية من قبل مدربِ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس، تم التطرقُ خلالها إلى بعضٍ من مقتطفاتِ مباريات المنتخب الوطنيّ السابقة، والهدف منها تصحيحُ بعض الأخطاء، مع الإشادةِ ببعضٍ الجمل الفنيّة التي طبّقت مفرداتها بالشكلِ الصحيح، ومن المؤملِ أن تتضاعفَ جرعاتُ المحاضرات مع سيرِ الأيام المُقبلة، بضمنها مشاهدةُ مباريات المنافس في جوانب مختلفةٍ من الملعب.

رطوبة عالية

وخاض منتخبنا تدريباته وسطَ ارتفاعِ معدل درجات الرطوبة في جاكارتا، والتي وصلت إلى 91% ، والتي قد تشكلُ صعوبةً بالغةً أثناء خوض المباراة، حيث يرتفع معدلُ درجات الرطوبة مع تقدمِ الوقت، وقد يرتفع إلى أعلى من ذلك، ناهيك عن اعتيادِ الخصم على هكذا أجواءٍ، والتي غالباً ما تكون عاملاً مساعداً له أثناء اللقاءِ. وتشهد أجواءُ جاكارتا بين تارةٍ وأخرى تساقطَ أمطار متفرقة وغائمة جزئياً وارتفاع معدل درجات الحرارة إلى 31 درجة مئوية .

تغيير ملعب التدريبات

أدارةُ الوفد العراقيّ تقدمت بطلبِ تغييرِ أرضية ملعب التدريبات الخاصة بمجمعِ GBK التابعة لمراكز التدريبِ الخاصة بالاتحادِ الإندونيسي، وبالرغم من اتفاقِ الجانب العراقيّ في وقتٍ سابقٍ على ملعبٍ محددٍ لخوض التدريباتِ، إلا أن تدريباتَ الأمس تمّ خوضها على ملعبٍ مجاورٍ غير المتفقِ عليه، وبعد المفاوضاتِ والإصرار من قبل الجانب العراقيّ تم خوضُ تدريبات اليوم على الملعبِ الذي تم الاتفاقُ عليه مسبقاً.

نفاد التذاكر

أعلن الاتحادُ الإندونيسي في وقتٍ سابقٍ نفادَ جميع تذاكر مباراة العراق وإندونيسيا المُرتقبة، ويأمل الأخيرُ ضمان التأهل إلى المرحلةِ المُقبلة، حيث سيكون بحاجةٍ إلى نقطةٍ واحدةٍ فقط من مباراتيه المتبقيتين أمام العراق والفلبين.

يذكر أن ملعبَ غيلورا بونغ كارنو (GBK) الاسم المختصر للملعب الذي سيحتضن المواجهةَ، قد سبقَ أن احتضنَ نهائي كأس آسيا 2007 والذي شهد رأسيةَ يونس محمود في الشباكِ السعودية قبل (17) عاماً، وتوج من خلالها أسودُ الرافدين باللقبِ القاري.