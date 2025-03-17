المنتخب العراقي يواصل تدريباته في البصرة تحضيراً للقاء الكويت الخميس المقبل

شفق نيوز/ واصل المنتخب العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، خوض تدريباته في المدينة الرياضية بالبصرة، بمشاركة 26 لاعباً، وذلك تحضيراً لمواجهتي الكويت وفلسطين ضمن جولة التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن اللاعبين الذين شاركوا في تدريبات اليوم، هم: جلال حسن، وأحمد باسل، وعلي كاظم، وكميل سعدي، ومناف يونس، وآكام هاشم، ومهند علي، وعلي جاسم، وهارون أحمد، ويوسف أمين، وأحمد يحيى، وإبراهيم بايش، وبيتر كوركيس، وأمجد عطوان، وريبين سولاقا، وأيمن حسين، وأسامة رشيد، ولوكاس شليمون، وآلاي فاضل، وأمير العماري، وعلي يوسف، ومحمد الطائي، وحسين علي، وماركو فرج، وفرانس ضياء، وعلي الحمادي.

وعلى صعيد متصل، وصل عصر اليوم محترف نادي فيكتوريا بلزن التشيكي، ميرخاس دوسكي إلى البصرة، إضافة إلى وصولِ محترف أوتريخت الهولندي، زيدان إقبال مساء اليوم الاثنين، ومن المؤمل التحاقهما بتدريبات المنتخب غداً الثلاثاء قبل اكتمالِ العدد الكلي بوصول كل من آدم رشيد، وشربل شليمون.