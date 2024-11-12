المنتخب العراقي يواصل تدريباته في البصرة استعداداً ملاقاة الأردن

شفق نيوز/ ذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، بأن المنتخب العراقي يواصل تدريباته في البصرة تحضيراً لمواجهة منتخب الأردن يوم الخميس المقبل.

وستجري المباراة في ملعب البصرة الدولي في الساعة السابعة وخمس عشرة دقيقةً مساءً، ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن 26 شاركوا في التدريبات مساء اليوم، هم كل من: جلال حسن، وفهد طالب، وأحمد باسل، وحسين حسن، وريبين سولاقا، وحسين علي، وعلي فائز، وسعد عبد الأمير، ومصطفى سعدون، وأحمد يحيى، وأمير العماري، وزيد تحسين، وميرخاس دوسكي، وإبراهيم بايش، ومناف يونس، ويوسف الأمين، وفرانس ضياء، ومحمد الطائي، وعلي جاسم، ومهند علي، وأحمد ياسين، وزيدان إقبال، وأيمن حسين، وأمجد عطوان، وعلي الحمادي، ومنتظر ماجد.

وعلى صعيد متصل، يخوض المنتخب العراقي غداً في الساعة الحادية عشرة صباحاً وحدة تدريبية رسمية في ملعب البصرة الدولي، وستكون مفتوحة أمام الإعلام في أول 15 دقيقة منها من غير إجراء أي مقابلات.

من جهة أخرى، يعقد غداً في الساعة العاشرة والنصف صباحاً المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، وإلى جانبه اللاعب أمجد عطوان، وذلك في قاعة المؤتمرات الصحفية الخاصة بملعب البصرة الدولي، بينما يعقد المؤتمر الفني في الساعة الثانية والنصف في فندق "غراند ميللينيوم".