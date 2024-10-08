المنتخب العراقي يواصل تدريباته في البصرة استعداداً لمواجهتي فلسطين وكوريا

شفق نيوز/ واصل المنتخبُ الوطنيُّ العراقي تدريباته، مساء اليوم الثلاثاء، في البصرةِ تحضيراً لمُواجهةِ المنتخبِ الفلسطينيّ يوم الخميس المقبل ضمن جولةِ التصفيات المؤهلةِ لمونديال 2026 (الدور الثالث).

وشارك في التدريبات (25) لاعباً هم كل من جلال حسن ، فهد طالب، حسين حسن، ريبين سولاقا ، مناف يونس ، إبراهيم بايش ، علي جاسم ، محمد الطائي ، أحمد ياسين ، مهند علي ، لؤي العاني ، يوسف أمين ، علي فائز ، أمين الحموي، أمجد عطوان ، زيد تحسين ، سعد ناطق ، أحمد يحيى ، ميرخاس دوسكي ، مصطفى سعدون ، حسين علي ، صفاء هادي ، لوكاس شلمون ، أمير العماري، وآخر الملتحقين أيمن حسين.

وسبقت التدريبات محاضرات مكثفة من قبل الجهازِ الفنيّ، ابتدأت منذ ساعات الصباح بتقسم اللاعبين على وفق خطوط اللعب ( دفاع ، وسط ، هجوم )، قبل أن تكون هناك محاضرةٌ فنية شاملة نظرية، رافقتها فيديوات تخص حالاتَ لعب سابقة للمنتخب الوطنيّ، وحالات فردية لبعض اللاعبين أثناء خوضهم منافسات الدوري مع أنديتهم، والوقوف عندها سواء بالشقين الدفاعي أو الهجومي.على صعيدٍ متصلٍ، يعقد يوم غد الأربعاء في الساعة (12:30) ظهراً في فندق مناوي باشا المؤتمرُ الصحفيّ الخاصّ بمدربِ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس، وسيكون إلى جانبه اللاعب زيد تحسين، بينما يعقد قبله المؤتمر الفنيّ في الساعة الحادية عشرة 11:00.