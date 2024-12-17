المنتخب العراقي يواصل تدريباته استعداداً لخليجي26 وكاساس يستبعد سعد عبد الأمير

شفق نيوز/ التحق لاعب المنتخب العراقي، والمحترف في فريق الرياض السعودي، إبراهيم بايش بصفوف "أسود الرافدين"، مساء اليوم الثلاثاء، وسيباشر تدريباته مع زملائه ابتداءً من يوم غد، بينما استبعد المدرب خيسوس كاساس اللاعب سعد عبد الأمير عن تشكيلة المنتخب.

وأجرى المنتخب العراقي تدريباته بواقع وحدتين تدريبيتين، الأولى صباحية، واقتصرت على التمارين الرياضية داخل إحدى الصالات، والثانية مسائية في ملاعب جامعة قطر، وذلك ضمن معسكره المقام في الدوحة تحضيراً للمشاركة في كأس خليجي زين 26.

والتدريبات المسائية شهدت تواجد 24 لاعباً هم كل من: جلال حسن، وكميل سعد، ومحمد حسن، ومهند جعاز، ولوكاس شليمون، وأمين الحموي، وآدم طالب، ويوسف أمين، وريبين سولاقا، وعلي فائز، ومناف يونس، وزيد تحسين، وأمجد عطوان، وهلو فائق، وبيتر كوركيس، ومهند علي، وأحمد ياسين، ومصطفى سعدون، وعلي جاسم، وعلي يوسف، وميرخاس دوسكي، وأيمن حسين، وأمير العماري، وماركو فرج.