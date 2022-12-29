المنتخب العراقي يواصل تحضيراته وأمر "طارئ" يبعد أحمد ياسين عن خليجي 25

شفق نيوز / خاضَ المنتخب الوطني ثالث وحدة تدريبية له صباح اليوم الخميس، وذلك قبل مواجهةِ الكويت الودية يوم غد الجمعة، في الساعةِ الثالثة عصراً، وسيحتضنها ملعب الميناء الأولمبي.

وشهدت تدريباتُ اليوم حضور رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، وعضو الاتحاد يحيى زغير، والتي احتضنتها مراكز تدريبات المدينة الرياضية.

وشارك في التدريبات (24) لاعباً هم كل من: جلال حسن ، فهد طالب ، أحمد باسل ، علي عبادي، ، ضرغام إسماعيل، إبراهيم بايش ، علي فائز ، مصطفى ناظم ، زيد تحسين، اسو رستم ، علاء عباس ، مؤمل عبد الرضا ، أحمد فرحان، أحمد يحيى ، محمد علي عبود، حسين علي ، مناف يونس ، أمير العماري ، ريوان أمين ، حسين عمار، أحمد ياسين ، حسن عبد الكريم ، حسين جبار وشيركو كريم، والأخير صعّد من وتيرة تدريباته لكنه لن يكون متاحاً للمشاركة في مباراة الغد.

وركزَ الجهاز الفني في تدريبات اليوم، على الأسلوب وطريقة اللعب التي سوف تتبع في مواجهةِ الكويت الودية والتي ستكون فرصة على مدى استيعاب اللاعبين لما أوكل إليهم من مهام من أجل تنفيذها داخل المستطيل الأخضر بمختلف أشكالها سواء أثناء الحيازة على الكرة تارة وطريقة اللعب والانتشار في أرجاء الملعب بدون كرة تارة أخرى.

على صعيدٍ متصل، وفي تطورات عاجلة، بات في حكم المؤكد عدم مشاركة اللاعب احمد ياسين في نسخة خليجي 25، وذلك بعد تلقيه عقدا احترافيا.

ومن المقرر أن يلتحق ياسين، بصفوف ناديه الجديد خلال اليومين المقبلين والذي فضل عدم الكشف عن اسمه، وهو ما كان شرطاً اساسياً من قبل إدارة النادي بضرورة تواجد اللاعب بالسرعة الممكنة، وبعد تشاور اللاعب مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني فضّل مدرب منتخب العراق خيسوس كاساس أن ينتهز اللاعب فرصة توقيع العقد والتي قد تشتت من تركيزه أثناء البطولة، وإن هناك من يعوض غيابه اثناء المنافسات.

من جهته، قدم اللاعب أحمد ياسين، كل الدعم والاسناد لزملائه قبل مغادرته بعثة المنتخب الوطني، مؤكداً انه يدعم بقلبه أسود الرافدين في خليجي 25، وإن مؤازرته لهم ستكون الى جانب الجمهور العراقي والمتابعين لتحقيق النتائج الايجابية.

ولم يخف ياسين، مشاعره التي بدأت واضحة عليه كونه يعشق اللعب على الاراضي العراقية لكن شاءت الاقدار أن تضعه في زاوية ضيقة متأملاً اللعب للمنتخب العراقي في منافسات دولية تكون ضمن ايام الفيفا دي.