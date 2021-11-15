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المنتخب العراقي يواجه نظيره الكوري الجنوبي بـ"الابيض"

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-15T10:08:42+0000
المنتخب العراقي يواجه نظيره الكوري الجنوبي بـ"الابيض"

شفق نيوز/ عقدَ، صباح اليوم الاثنين، وعبر الانترنيت، المؤتمرُ الفني لمباراة المنتخب العراقي لكرة القدم ونظيره منتخب كوريا الجنوبية، بحضور المدير الإداري وطبيب المنتخب مع مشرف المباراة من المالديف (أحمد شاهير).

وتمَ خلال المؤتمر عرض الضوابط والتعليمات الملزمة على كل فريق التقيّد بها بضمنها ألوان الطقم، حيث سيرتدي المنتخب العراقي الزي الأبيض الكامل وسيرتدي حارس المرمى اللون الأصفر الكامل، بينما سيرتدي المنتخب الكوري الجنوبي اللون الأحمر الكامل، وسيرتدي حارس مرماه اللون الأسود.

وقد أجرى وفدُ المنتخب العراقي صباح اليوم، جميع الإجراءات الصحية بضمنها فحوصات (PCR) تحضيراً للسفر والعودةِ إلى بغداد بعد مباراة كوريا الجنوبية.

وعلى صعيدٍ متصلٍ، يعقدُ عصر اليوم الاثنين المؤتمرُ الصحفي للمدرب (أدفوكات) رفقة اللاعب (أمجد عطوان) في الساعة الخامسة والنصف في ملعب الغرافة.

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