المنتخب العراقي يواجه فنزويلا.. والأولمبي يلاقي روسيا وسط قلق بدني

شفق نيوز - بغداد

يختتم المنتخب العراقي الوطني، يوم غد الأربعاء، تحضيراته لنهائيات كأس العالم بمواجهة ودية مرتقبة أمام نظيره الفنزويلي في ولاية شيكاغو الأمريكية، حيث تقرر أن يرتدي "أسود الرافدين" الزي الأخضر التقليدي في هذه المواجهة التي تعد البروفة الأخيرة للجهاز الفني.

في سياق التحضيرات الدولية، يلتقي المنتخب الأولمبي العراقي (تحت 23 عاماً) نظيره الروسي في تمام الساعة 5:30 من عصر اليوم الثلاثاء على ملعب أنطاليا الثاني، في مباراته الودية الثانية ضمن معسكره التدريبي المقام حالياً في تركيا، سعياً لتعويض خسارته الأولى بخمسة أهداف لهدف.

وفي تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، دق مدرب المنتخب الأولمبي عماد محمد ناقوس الخطر بشأن الجاهزية البدنية للاعبين فور وصولهم المعسكر، مؤكداً رصد تراجع واضح في معدلات اللياقة وزيادة مفرطة في أوزان بعضهم وصلت لدى أحدهم إلى زيادة بنحو 11 كيلوغراماً، وعزا ذلك إلى قلة مشاركة اللاعبين مع أنديتهم في الدوري المحلي.

وأكد محمد في ختام حديثه أن الجهاز الفني ركز خلال الوحدات التدريبية الأخيرة على معالجة الأخطاء الدفاعية والتكتيكية التي ظهرت في اللقاء السابق، متطلعاً لتقديم أداء مغاير ومستوى بدني أفضل في مباراة اليوم.