المنتخب العراقي يواجه بوليفيا بـ"الأخضر" ومدربه يفرض "السرية" على التدريبات

شفق نيوز- بغداد

اختار وفد المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، الزي الأخضر لـ"أسود الرافدين" في مواجهتهم المرتقبة أمام بوليفيا في نهائي الملحق العالمي، المقرر إقامتها عند الساعة السادسة من فجر يوم الأربعاء المقبل.

وكان من المقرر أن يرتدي المنتخب العراقي الزي الأبيض، قبل أن يتقدم رئيس الوفد العراقي باعتراض رسمي مفضلاً الظهور بالأخضر، وهو ما استجابت له الجهة المنظمة للمباراة.

وفي سياق متصل، قرر مدرب المنتخب العراقي، غراهام ارنولد، فرض السرية التامة على تدريبات الفريق المقررة لهذا اليوم وما بعدها، حيث ستكون مغلقة بالكامل أمام وسائل الإعلام والجماهير.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الجهاز الفني إلى رفع مستوى تركيز اللاعبين، والعمل على تطبيق بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بعيداً عن الأنظار، وذلك استعداداً للمواجهة الحاسمة أمام بوليفيا.