المنتخب العراقي يواجه "العنابي" القطري بـ"الأبيض"

شفق نيوز/ عقدَ، اليوم الأحد في استاد البيت بمدينة الخور القطرية، المؤتمرُ الفني للطواقم الإدارية والطبية والبدنية لمباراة المنتخب العراقي ونظيره منتخب قطر، إضافة الى مشرفي الحكام.

وحضرَ عن الجانبِ العراقي المدير الإداري غيث مهنا وطبيب المنتخب الوطني عبد الكريم الصفار والإداري حقي إبراهيم، ومدرب اللياقة البدنية فلاديمير كرونيتش.

وتم تحديدُ أطقم المنتخبين، حيث يرتدي المنتخب العراقي الطقم الأبيض الكامل وحارس المرمى باللون الأصفر، بينما يرتدي منتخب قطر الطقم العنابي الكامل وحارس المرمى باللون السماوي، ويقود المباراة الحكم باكاري باساما من غامبيا.