سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المنتخب العراقي يواجه "العنابي" القطري بـ"الأبيض"

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-05T13:51:20+0000
المنتخب العراقي يواجه "العنابي" القطري بـ"الأبيض"

شفق نيوز/ عقدَ، اليوم الأحد في استاد البيت بمدينة الخور القطرية، المؤتمرُ الفني للطواقم الإدارية والطبية والبدنية لمباراة المنتخب العراقي ونظيره منتخب قطر، إضافة الى مشرفي الحكام.

وحضرَ عن الجانبِ العراقي المدير الإداري غيث مهنا وطبيب المنتخب الوطني عبد الكريم الصفار والإداري حقي إبراهيم، ومدرب اللياقة البدنية فلاديمير كرونيتش.

وتم تحديدُ أطقم المنتخبين، حيث يرتدي المنتخب العراقي الطقم الأبيض الكامل وحارس المرمى باللون الأصفر، بينما يرتدي منتخب قطر الطقم العنابي الكامل وحارس المرمى باللون السماوي، ويقود المباراة الحكم باكاري باساما من غامبيا.

related

لا تغيير في حراس مرمى المنتخب العراقي ببطولة كأس العرب

Date: 2021-11-27 08:31:46
لا تغيير في حراس مرمى المنتخب العراقي ببطولة كأس العرب

المنتخب العراقي بالزي الأبيض في مواجهة الأحمر البحريني

Date: 2021-12-02 13:30:30
المنتخب العراقي بالزي الأبيض في مواجهة الأحمر البحريني

بعد التعادل الثاني.. بتروفيتش: لست سعيداً لكننا في المنافسة

Date: 2021-12-03 15:06:49
بعد التعادل الثاني.. بتروفيتش: لست سعيداً لكننا في المنافسة

جدول مباريات المنتخب العراقي لكرة القدم في بطولة كأس العرب 2021

Date: 2021-04-28 13:42:32
جدول مباريات المنتخب العراقي لكرة القدم في بطولة كأس العرب 2021

مواعيد مباريات منتخب الشباب العراقي في البطولة العربية

Date: 2021-05-31 15:46:39
مواعيد مباريات منتخب الشباب العراقي في البطولة العربية

المنتخب العراقي يتوجه الى الدوحة للمشاركة بكأس العرب

Date: 2021-11-26 09:12:56
المنتخب العراقي يتوجه الى الدوحة للمشاركة بكأس العرب

العراقي حسين علي ينضم للصفاقسي التونسي والديوانية يعزز صفوفه بلاعب أفريقي

Date: 2021-08-20 20:42:54
العراقي حسين علي ينضم للصفاقسي التونسي والديوانية يعزز صفوفه بلاعب أفريقي

طاقم تحكيم مصري يقود ودية تونس والعراق

Date: 2019-06-05 10:51:31
طاقم تحكيم مصري يقود ودية تونس والعراق